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Come to ’tan çok etkilendim

, Dinamo Kiev’de oynarken kendisine “Come to ” diye bağrılmasından çok etkilendiğini söyledi

Come to Beşiktaş’tan çok etkilendim
Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Vida, ilginç açıklamalar yaptı. Bazı lı taraftarların Kiev'deki maçlarını takip ettiğini söyleyen Hırvat yıldız, "Bana Come to Beşiktaş diye bağırdıklarında çok etkileniyor ve mutlu oluyordum" diye konuştu.

MADDİYATTAN ÖNEMLİ
Beşiktaş'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Vida, "İyi ki buraya transfer oldum. Bazı mutlulukların parasal karşılığı yoktur. Başkana ve yönetime verdiğim söz maddiyattan daha önemliydi" dedi.
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