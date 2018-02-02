Come to Beşiktaş’tan çok etkilendim

Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Vida, ilginç açıklamalar yaptı. Bazı Beşiktaşlı taraftarların Kiev'deki maçlarını takip ettiğini söyleyen Hırvat yıldız, "Bana Come to Beşiktaş diye bağırdıklarında çok etkileniyor ve mutlu oluyordum" diye konuştu.
MADDİYATTAN ÖNEMLİ Beşiktaş'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Vida, "İyi ki buraya transfer oldum. Bazı mutlulukların parasal karşılığı yoktur. Başkana ve yönetime verdiğim söz maddiyattan daha önemliydi" dedi.
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