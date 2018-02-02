Aslan'a Jahovic darbesi
Linnes’in 40. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düşen G.Saray 2. yarı geri döndü. Cimbom, Sinan ve Serdar'ın golleriyle öne geçse de maçta son sözü Adis Jahovic söyledi
DİREKLER GOLE İZİN VERMEDİ
12. dakikada Sinan Gümüş'ün sol ayağıyla yerden çektiği şut da direkten geri geldi. 31. dakikada Eren Derdiyok'un pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Yasin'in şutunu kaleci Patrik kurtardı.
ASLAN 5 DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
40. dakikada Orkan'ın serbest vuruşunda Linnes'e çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 50. dakikada Sinan Gümüş sol ayağıyla sert vurdu: 1-1. 55'te Selçuk İnan kesti, Serdar kafayla ağları sarstı: 1-2.
GOMİS KAÇIRDI, JAHOVİC ATTI
61. dakikada Sinan'ın mükemmel şutunu kaleci Patrik aynı güzellikte kurtardı. 88. dakikada Gomis mutlak pozisyonu harcadı. 90+1. dakikada Jahovic'in şık kafa golüyle skor belirlendi: 2-2.
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası , Fatih Terim , Galatasaray , Konyaspor
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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