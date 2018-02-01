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Şampiyon olmamız zor

Kocaman, “Taraftarlarımız bilsin ki; şampiyon olma ihtimalimiz çok zor” dedi

Şampiyon olmamız zor
F.Bahçe Teknik Direktörü , Giresunspor maçı sonrası hakemlere yüklendi. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun aleyhlerine çok kolay düdükleri çaldığını belirten Kocaman, "Tüm maçlarda hakemler bize çok kolay düdük çalıyor. Taraftarlarımız bilsin; bu şekilde ligde ve kupada şampiyon olmamız çok zor. Bu çok net gözüküyor" diye konuştu.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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