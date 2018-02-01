Oyunb'Ozan' İngiliz

TRANSFER POLİTİKASI DEĞİŞTİ
Ada temsilcisi Crystal Palace'ta sol kanat oyuncusu Bacary Sakho'nun sakatlanmasının ardından bu bölgeye transfer yapılmasına karar verildi. Bu nedenle Ozan transferinden vazgeçildi.
NE ŞANSSIZ ADAMSIN OZAN
F.Bahçe taraftarı, eleştirdikleri Ozan'ın Crystal Palace'a transferi gerçekleşmeyince sosyal medyadan yorumlarda bulundu. Taraftarlar, "Ne şanssız adamsın Ozan" yorumları yaptı.
1206 DAKİKADA 3 GOL, 2 ASİST
AYkut Kocaman ile sorunlar yaşadığı için Fenerbahçe'den kopma noktasına gelen Ozan Tufan bu sezon Sarı- Lacivertliler'de 1206 dakika oynadı ve bu süre içinde 3 gol ve 2 asist üretti.
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