 ;
Yol Durumu
  1. Fikret Orman’dan başkanlık mesajı
  2. Kocaman'dan gündem yaratacak sözler

Oyunb'Ozan' İngiliz

İngiliz temsilcisi, Bacary Sakho sakatlanınca sol kanat almaya karar verdi ve ’a “Artık seni istemiyoruz” dedi

OyunbOzan İngiliz
F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın takımda istemediği Ozan Tufan'ın İngiltere'ye transferi son anda gerçekleşmedi... Transferin gerçekleşmeme nedeni de bir hayli ilginç. Genç oyuncu, Crystal Palace ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak İngiliz ekibi takımdaki sakatlık nedeniyle Ozan'dan vazgeçti.

TRANSFER POLİTİKASI DEĞİŞTİ
Ada temsilcisi Crystal Palace'ta sol kanat oyuncusu Bacary Sakho'nun sakatlanmasının ardından bu bölgeye transfer yapılmasına karar verildi. Bu nedenle Ozan transferinden vazgeçildi.

NE ŞANSSIZ ADAMSIN OZAN
F.Bahçe taraftarı, eleştirdikleri Ozan'ın Crystal Palace'a transferi gerçekleşmeyince sosyal medyadan yorumlarda bulundu. Taraftarlar, "Ne şanssız adamsın Ozan" yorumları yaptı.

1206 DAKİKADA 3 GOL, 2 ASİST
AYkut Kocaman ile sorunlar yaşadığı için Fenerbahçe'den kopma noktasına gelen bu sezon Sarı- Lacivertliler'de 1206 dakika oynadı ve bu süre içinde 3 gol ve 2 asist üretti.
Etiketler: ,
  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar