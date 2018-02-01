Hep birlikte tarih yazalım

Trabzon taraftarının çok şeyler beklediği Arjantinli yıldız Sosa, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tangocu yıldız, "Bugün transfer dönemin sona ermesiyle Trabzonspor taraftarı selamlamak ve bu kulübün %100 oyuncusu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum" dedi.
TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALDI Jose Sosa şöyle devam etti: "Bu formaylahep birlikteyeni ve başarılı birtarih yazmayı diliyorum. Bu vesileyle herkesin 2018 yılını kutluyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum"
5 MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI Trabzonsportaraftarı, Sosa'nınilk 11'de oynamasıiçin sosyal medyadanTeknik Direktör RızaÇalımbay'a baskı yapıyor.Sosa, ligde 5maça ilk 11'de başladı.Arjantinli'nin 2asisti var.
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