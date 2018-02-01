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Hep birlikte tarih yazalım

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sosa, “ formasıyla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı diliyorum” dedi...

Hep birlikte tarih yazalım
Trabzon taraftarının çok şeyler beklediği Arjantinli yıldız Sosa, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tangocu yıldız, "Bugün transfer dönemin sona ermesiyle Trabzonspor taraftarı selamlamak ve bu kulübün %100 oyuncusu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum" dedi.


TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALDI
Jose Sosa şöyle devam etti: "Bu formayla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı diliyorum. Bu vesileyle herkesin 2018 yılını kutluyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum"

5 MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI
Trabzonspor taraftarı, Sosa'nın ilk 11'de oynaması için sosyal medyadan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a baskı yapıyor. Sosa, ligde 5 maça ilk 11'de başladı. Arjantinli'nin 2 asisti var.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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