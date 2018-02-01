Fikret Orman’dan başkanlık mesajı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman,Kulüpler BirliğiVakfı Başkanlığı için en net açıklamayı yaptı. Orman, "Daha henüz Kulüpler Birliği Başkanı değilim. 13-14 kulüp başkanıbeni aradı. Benim bu görevi yapmam gerektiğini söylediler, destek olduklarını açıkladılar" dedi. Orman, "Kulüplerin bizim vizyon katacağımıza inanmaları ve aday göstermelerine teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta uyguladıklarımızı orada da uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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