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’dan başkanlık mesajı

Başkanı Orman, dün yaptığı flaş açıklamalarla “Kulüpler Birliği Başkanlığı’na yakınım” mesajı verdi

Fikret Orman’dan başkanlık mesajı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için en net açıklamayı yaptı. Orman, "Daha henüz Kulüpler Birliği Başkanı değilim. 13-14 kulüp başkanı beni aradı. Benim bu görevi yapmam gerektiğini söylediler, destek olduklarını açıkladılar" dedi. Orman, "Kulüplerin bizim vizyon katacağımıza inanmaları ve aday göstermelerine teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta uyguladıklarımızı orada da uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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