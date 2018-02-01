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depremi

Sakatlığı nedeniyle Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında forma giyemeyen Sambacı’nın tedavisi uzadı... Portekiz’e giden Reges’in sahalara dönüşünün iki ayı bulabileceği iddia ediliyor

Fernando depremi
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanan Fernando Reges'den dün kötü haber geldi.

UMUTLAR SUYA DÜŞTÜ
Kayserispor ve Osmanlıspor önünde forma giyemeyen Brezilyalı ön liberonun Sivas deplasmanında görev alması bekleniyordu. Fakat Fernando'nun tedavisinin uzayacağı açıklandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Fernando Reges'in iç yan bağında üçüncü derece yırtık ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuzun tedavisinin ikinci kısmına sağlık ekibimizin bilgisi ve teknik heyetimizin onayıyla Portekiz'de sürdürmesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

BÜYÜK KRİZ VAR
Orta sahanın bir başka önemli ismi Ndiaye'yi de kaybeden Galatasaray'da şimdi büyük kriz yaşanıyor. Net bir bilgi verilmese de Fernando'nun dönüşünün iki ayı bulabileceği öğrenildi.

YOKLUĞU BÜYÜK KAYIP
'nun yokluğunda özellikle Osmanlı maçında çok zorlanan G.Saray'ın nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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