Fernando depremi

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanan FernandoReges'den dün kötü haber geldi.
UMUTLAR SUYA DÜŞTÜ Kayserispor ve Osmanlısporönünde forma giyemeyenBrezilyalı ön liberonun Sivasdeplasmanında görev almasıbekleniyordu. Fakat Fernando'nuntedavisinin uzayacağıaçıklandı. Resmi siteden yapılanaçıklamada, "FernandoReges'in iç yan bağında üçüncüderece yırtık ve kemik iliğiödemi nedeniyle tedavisi devametmektedir. Oyuncumuzun tedavisininikinci kısmına sağlıkekibimizin bilgisi ve teknik heyetimizinonayıyla Portekiz'desürdürmesine karar verilmiştir"ifadesi kullanıldı.
BÜYÜK KRİZ VAR
Orta sahanın bir başka önemli ismi Ndiaye'yi de kaybeden Galatasaray'da şimdi büyük kriz yaşanıyor. Net bir bilgi verilmese de Fernando'nun dönüşünün iki ayı bulabileceği öğrenildi.
YOKLUĞU BÜYÜK KAYIP Fernando'nun yokluğunda özellikle Osmanlı maçında çok zorlanan G.Saray'ın nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu.
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