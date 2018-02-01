Fenerbahçe yolu yarıladı

ELJİF AŞIRDI TOPAL BİTİRDİ
Konuk ekipte 26. dakikada sağ kanattan Hasan Ali'nin kullandığı köşe atışında önde direkte Eljif Elmas'ın kafa ile arka direğe gönderdiği topu Mehmet Topal kafayla filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.
DODO PENALTIYI DIŞARI ATTI
52'de F.Bahçe ceza sahası içinde Isla'nın Carioca'ya yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Dodo, çok kötü bir vuruşla topu auta gönderdi. 59'da Carico karşı karşıya pozisyonda kaleyi bulamadı.
SON SÖZ FERNANDAO'DAN
Eşitlik sayısı için baskısını artıran Giresun'da 73. dakikada Recep'in şutunu kale sahasında tamamlayan Carioca, skorda dengeyi sağladı: 1-1. Maçta son sözü 90+4'te penaltıdan Fernandao söyledi: 2-1.
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