 ;
Yol Durumu
  1. Akhisar Kayserispor’u tek golle devirdi
  2. Fikret Orman’dan başkanlık mesajı

yolu yarıladı

’nin 26’da ile bulduğu gole Giresun, 73’te Carioca ile yanıt verdi. 90+4’te Fernandao, penaltıdan attığı golle Kanarya’ya galibiyeti getirdi

Fenerbahçe yolu yarıladı
Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maça yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan Sarı-Lacivertli takımda 12. dakikada 'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Hasan Ali'nin sert şutunu kaleci Ahmet Şahin çıkardı.

​ELJİF AŞIRDI TOPAL BİTİRDİ
Konuk ekipte 26. dakikada sağ kanattan Hasan Ali'nin kullandığı köşe atışında önde direkte Eljif Elmas'ın kafa ile arka direğe gönderdiği topu Mehmet Topal kafayla filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.

DODO PENALTIYI DIŞARI ATTI
52'de F.Bahçe ceza sahası içinde Isla'nın Carioca'ya yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Dodo, çok kötü bir vuruşla topu auta gönderdi. 59'da Carico karşı karşıya pozisyonda kaleyi bulamadı.

SON SÖZ FERNANDAO'DAN
Eşitlik sayısı için baskısını artıran Giresun'da 73. dakikada Recep'in şutunu kale sahasında tamamlayan Carioca, skorda dengeyi sağladı: 1-1. Maçta son sözü 90+4'te penaltıdan Fernandao söyledi: 2-1.
Etiketler: , ,
  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar