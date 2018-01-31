 ;
Yol Durumu
  1. Forma rekabeti takıma yarar
  2. Gençler’i ihtiyarlattı!

Yeni sol bek

transferin bitimine kısa bir süre kala ile anlaştı. 31 yaşındaki Japon futbolcunun bugün İstanbul'a gelip imzayı atacağı ifade ediliyor

Yeni sol bek Nagatomo
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'dan çok sürpriz bir hamle geldi... Sol bek takviyesi için büyük bir uğraş veren Sarı-Kırmızılılar, Yuto Nagatomo'nun 6 aylığına kiralanması için Inter'le anlaşma sağladı. 31 yaşındaki Japon futbolcunun bugün İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

MENAJERİ GELDİ VE ANLAŞILDI
Nagatomo'nun menajerliğini yapan Pastorello'nun dün gizlice İstanbul'da Galatasaray ile masaya oturduğu öğrenildi. Yapılan görüşmede 6 aylık sözleşme şartları üzerinde her konuda anlaşmaya varıldı.

SON HAFTALARDA GÖZDEN DÜŞTÜ
Tam 7 yıldır düzenli olarak Inter formasını giyen Nagatomo, kaptanlığa kadar yükselmiş bir isim. Tecrübeli yıldız ilk 12 haftada 10 maçta oynamasına rağmen, ardından sadece 1 karşılaşmada görev yapabildi.

SOL AYAKLI BİR SOL BEK DEĞİL!
Japon yıldızın öne çıkan özellikleri; çabukluğu ve oyun disiplini. Fakat Terim ısrarla "Sol ayaklı sol bek istiyorum" demesine rağmen tam bir solak değil. Yıldız futbolcu iki ayağını da kullanıyor.
Etiketler: ,
  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar