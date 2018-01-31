Yeni sol bek Nagatomo

MENAJERİ GELDİ VE ANLAŞILDI
Nagatomo'nun menajerliğini yapan Pastorello'nun dün gizlice İstanbul'da Galatasaray ile masaya oturduğu öğrenildi. Yapılan görüşmede 6 aylık sözleşme şartları üzerinde her konuda anlaşmaya varıldı.
SON HAFTALARDA GÖZDEN DÜŞTÜ
Tam 7 yıldır düzenli olarak Inter formasını giyen Nagatomo, kaptanlığa kadar yükselmiş bir isim. Tecrübeli yıldız ilk 12 haftada 10 maçta oynamasına rağmen, ardından sadece 1 karşılaşmada görev yapabildi.
SOL AYAKLI BİR SOL BEK DEĞİL!
Japon yıldızın öne çıkan özellikleri; çabukluğu ve oyun disiplini. Fakat Terim ısrarla "Sol ayaklı sol bek istiyorum" demesine rağmen Nagatomo tam bir solak değil. Yıldız futbolcu iki ayağını da kullanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.