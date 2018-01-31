Terim çözüm arıyor

Takımdaki kilit isimlerinden biri olan Ndiaye'yi kaybeden Fatih Terim orta alandaki sıkıntıya çözüm bulmaya çalışıyor... Oyun planında önemli rolü olan Senegalli yıldızın boşluğunu doldurmak için formül arayan tecrübeli hocanın taktik anlayışta değişikliğe gidebileceği öğrenildi. Ndiaye ile birlikte rakip sahada rakibe baskı uygulayan Terim; Selçuk, Tolga veya Belhanda'nın bu rolü üstlenebileceğini düşünmüyor. Başarılı hoca bu nedenle daha kontrollü bir oyuna geçebilir.
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