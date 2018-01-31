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Forma rekabeti takıma yarar

ile forma savaşından korkmadığını belirten , “Rekabet takıma yarar” dedi

Forma rekabeti takıma yarar
'ın İspanyol golcüsü , Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

LOVE MESAJI
Yeni transfer Vagner Love ile gireceği forma rekabetinin takıma çok faydalı olacağını ifade eden İspanyol golcü, "Forma savaşına hazırım. Beşiktaş'ın başarısı için hepimizi çalışıyoruz. Gençlerbirliği'ni yendiğimiz için mutluyuz" dedi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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