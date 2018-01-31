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Fener avantaj peşinde

, çeyrek final ilk maçında Akın Çorap Giresun’a konuk oluyor . 20.30’da başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Fener avantaj peşinde
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarına bugün 2 karşılaşma ile devam edilecek. Fenerbahçe saat 20.30'da A.Ç. Giresunspor'a konuk olacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Diğer maçta ise T.M. Akhisarspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma da A2 ekranlarından yayınlanacak.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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