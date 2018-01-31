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Devlere meydan okudu

Karabük önünde 829 isabetli pas yapan , R.Madrid, , B.Münih ve gibi devleri geçerek bu kategoride 4.sırada yer aldı. İlk sırada 858 pasla var. B.Dortmund 850 ile 2’nci, M.City 483 ile 3. sırada

Devlere meydan okudu
Pazartesi gecesi konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 5-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 2 gün aradan sonra yeniden liderlik koltuğunun sahibi olurken 829 isabetli pas sayısıyla Avrupa'nın devlerine meydan okudu.

BARCELONA'YI YAKLAŞTIRMADI
Başakşehir, bu sezon Avrupa'da en çok başarılı pas sayısına ulaşan 4. takım oldu. İlk sırada Cagliari'ye karşı 858 isabetle pasla Napoli, 2. sırada Mönchengladbach'a karşı 850 isabetli pasla B.Dortmund, 3. sırada ise West Bromwich önünde 843 isabetli pas yapan M.City yer aldı. Başakşehir, Barcelona (751), Real Madrid (755), Juventus (793) ve gibi devleri ise geride bıraktı. Medipol Başakşehir'in bu başarısı Avrupa futbol sitelerinde de yankı buldu.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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