Devlere meydan okudu

Karabük önünde 829 isabetli pas yapan Medipol Başakşehir, R.Madrid, Barcelona, B.Münih ve Juventus gibi devleri geçerek bu kategoride 4.sırada yer aldı. İlk sırada 858 pasla Napoli var. B.Dortmund 850 ile 2’nci, M.City 483 ile 3. sırada
Pazartesi gecesi konuk ettiği KardemirKarabükspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle5-0 mağlup eden Medipol Başakşehir,2 gün aradan sonra yeniden liderlik koltuğununsahibi olurken 829 isabetli pas sayısıylaAvrupa'nın devlerine meydan okudu.
BARCELONA'YI YAKLAŞTIRMADI Başakşehir, bu sezon Avrupa'da ençok başarılı pas sayısına ulaşan 4.takım oldu. İlk sırada Cagliari'yekarşı 858 isabetlepasla Napoli, 2. sırada Mönchengladbach'akarşı 850 isabetli pasla B.Dortmund, 3.sırada ise West Bromwich önünde 843 isabetlipas yapan M.City yer aldı. Başakşehir,Barcelona (751), Real Madrid (755), Juventus(793) ve gibi devleri ise geride bıraktı.Medipol Başakşehir'in bu başarısı Avrupafutbol sitelerinde de yankı buldu.
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