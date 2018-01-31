Daha farklı kazanmalıydık

ÇOK FAZLA POZİSYON KAÇIRDIK
Maçı çok daha farklı kazanabileceklerini aktaran deneyimli hoca, "Özellikle ilk yarıda çok fazla pozisyon yakaladık. Bunları atsaydık çok daha farklı bitebilirdi. Yine de iki farklı kazanmak rövanş için avantaj" dedi.
RAKİBİMİZ ÇOK SERT OYNADI
G.Birliği'nin sert bir oyun ortaya koyduğunu da ifade eden Şenol Güneş, "Oyun yapıları böyle. Yapacakları başka bir şey yoktu, oyun yapıları böyle, başka şansları da yoktu." diye konuştu.
ŞİMDİKİ HEDEF BURSASPOR
G.Birliği maçının geride kaldığını da söyleyen Güneş, "Şimdi lige döneceğiz ve Bursaspor maçında odaklanacağız. Yeni transferlerin de katkısısyla bu yoğun süreci başarıyla atlatacağız" ifadelerini kullandı.
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