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Daha farklı kazanmalıydık

’ni mağlup ettikleri maçın ardından “, İlk yarı çok fazla pozisyon bulduk. Daha farklı kazanabilirdik. Yine de avantajlı bir skor elde ettik. Rakibimiz agresif oynadı. Başka şansları da yoktu ”dedi

Daha farklı kazanmalıydık
Beşiktaş Teknik Direktörü , çeyrek final ilk maçında 'ni 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Güneş, "Maçın tamamında oyuna hakim olan taraf bizdik. Kazanmayı hak ettik" diye konuştu.

ÇOK FAZLA POZİSYON KAÇIRDIK
Maçı çok daha farklı kazanabileceklerini aktaran deneyimli hoca, "Özellikle ilk yarıda çok fazla pozisyon yakaladık. Bunları atsaydık çok daha farklı bitebilirdi. Yine de iki farklı kazanmak rövanş için avantaj" dedi.

RAKİBİMİZ ÇOK SERT OYNADI
G.Birliği'nin sert bir oyun ortaya koyduğunu da ifade eden Şenol Güneş, "Oyun yapıları böyle. Yapacakları başka bir şey yoktu, oyun yapıları böyle, başka şansları da yoktu." diye konuştu.

ŞİMDİKİ HEDEF BURSASPOR
G.Birliği maçının geride kaldığını da söyleyen Güneş, "Şimdi lige döneceğiz ve Bursaspor maçında odaklanacağız. Yeni transferlerin de katkısısyla bu yoğun süreci başarıyla atlatacağız" ifadelerini kullandı.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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