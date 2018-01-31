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Cyle bugün imzalıyor

’i KAP’a bildiren , Kanadalı ile bugün sözleşme imzalayacak...

Cyle Larin bugün imzalıyor
Vida ve Vagner Love'u renklerine bağlayan Beşiktaş daha önce anlaşma sağladığı Kanadalı futbolcu Cyle Larin'i KAP'a bildirdi. Tribün deydi , 22 yaşındaik forvet oyuncusu için bugün imza töreni düzenleyecek. Kanadalı Larin, Kartal'ın dün kupada Gençlerbirliği ile oynadığı maçı tribünden izledi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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