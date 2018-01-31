Castillo için pazarlık

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Castillo, takımdan ayrılma konusunda ısrar edince yönetim teklifi değerlendirme kararı aldı. Atletico Nacional ile Bordo-Mavililer arasında sıkı bir pazarlık yapılıyor. İlk etapta Castillo'nun ayrılma fikrine sıcak bakmayan yönetim, futbolcunun tavrı karşısında yumuşadı. Trabzonspor ile Atletico Nacional kulübü arasında pazarlıkların aralıksız sürdüğü öğrenildi.
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