 ;
Yol Durumu
  1. Eto’o Konyaspor’da
  2. Burak şok etti

için pazarlık

, için Atletico Nacional ile pazarlıkların sürdürüyor. Kolombiyalı yıldızın ayrılma ihtimali giderek yükseliyor

Castillo için pazarlık
Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Castillo, takımdan ayrılma konusunda ısrar edince yönetim teklifi değerlendirme kararı aldı. Atletico Nacional ile Bordo-Mavililer arasında sıkı bir pazarlık yapılıyor. İlk etapta Castillo'nun ayrılma fikrine sıcak bakmayan yönetim, futbolcunun tavrı karşısında yumuşadı. ile Atletico Nacional kulübü arasında pazarlıkların aralıksız sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: ,
  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar