17 milyon euro'nun 10’u futbolculara!

Galatasaray’ın 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stkoe City takımına sattığı Senegalli oyuncu dün İngilt-e re’ye gitti. Sarı-Kırmızılı yönetim Ndiaye’den gelecek para il efutbolcuların biriken alacaklarını ödemeyi planlıyor...
Göreve gelir gelmez 4 aydır futbolculara maaş ödenmediği gören ve kendini büyük bir kriz içinde bulan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim, gözünü Badou Ndiaye'ye dikmiş durumda... Se- negalli yıldızın satışı konusunda İngilizkulübüStoke City ile her konuda anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar bu transferden gelecek olan 17 milyon Euro'yu bekliyor.
HUZURSUZLUK BAŞLADI
Paranın büyük bir kısmını peşin olarak alacak olan yönetim hemen futbolcuların yaklaşık 10milyon Euro'yu bulan birikmiş alacaklarını ödeyecek. Böylece büyük bir krizin önüne geçilmiş olacak. Özellikle yabancı futbolculardan bazıları yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yavaş yavaş huzursuzluk çıkarmaya başlamıştı. Teknik direktör Fatih Terim de yönetime "Mutlaka takıma gerekli ödemeyi yapalım" demişti.
BUGÜN İMZAYI ATACAK
Dün özel uçakla İngiltere'ye giden ve sağlık kontrolünden geçen Badou Ndiaye bugün yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. StokeCity, çalışma izni için İngiltere FutbolFederasyonu'na da başvurdu.
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