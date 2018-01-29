Valbuena daha ne yapsın

Fenerbahçe'nin Trabzonsporderbisindeki11'i herkestarafından merak ediliyordu.Hemen her kesiminçeşitli tahminlerivardı. Ancak teknikpatron Aykut Kocaman'ındün gece sahayasürdüğü 11 herkesiyanılttı. Maçtan 1 saatönce açıklanan 11'igördüklerinde Fenerbahçelitaraftalar adetaisyan bayrağını çekti.
NE! HASAN ALİ ÖN LİBERO MU? VALBUENA'NIN 11'de olmaması sürpriz olarak karşılanırken Hasan Ali Kaldırım'ın ön liberoda yer alması herkesi oturduğu yere çiviledi. Sanal alemde F.Bahçeli taraftarlar Kocaman'a tepki gösterdi
VALBUENA'DAN TAM İSABET
FENERLİ taraftarlar sezonun en korkak 11'inin sahaya sürüldüğünü iddia etti. Bu arada bazı istatistiklerde dikkatlerden kaçmadı. İsmail ve Aatıf 10 korneden sonuç alamazken Valbuena 2. kornerinde Josef'e asist yaptı.
AATIF'IN GOL VE ASİSTİ YOK! VALBUENA dün gece yaptığı asistle 18 lig maçında 7. asistine ulaşmış oldu. Fransız futbolcunun ligde 5 de golü bulunuyor. Valbuena'nın yerine girdiği Aatıf'ın ise 14 lig maçında henüz gol ve asisti bulunmuyor
FENERBAHÇEBU KADRO İLE ZOR F.BAHÇE'NİNüretkenliği dünsınırlıydı. Bunun iki nedenivardı. Birincisi HasanAli, Aatıf, Josef ortasahasının bölgeyi işletecekyetenekte olmaması. 2.'side Trabzonspor'un takımsavunmasını ilk plandatutmasıydı. Fener'in eksikkadrosuyla zor deplasmandapuan bırakması kayıpdeğil. Ama Valbuena'danrandıman alınmalıydı.(Ömer Üründül/SABAH)
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