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Valbuena daha ne yapsın

Trabzon derbisinin 11’inde Valbuena’nın olmayışı şaşkınlıkla karşılandı ama sadece bu değildi...'ın ön liberoda yer alması da Sarı-Lacivertliler'i çok sinirlendirdi

Valbuena daha ne yapsın
Fenerbahçe'nin Trabzonspor derbisindeki 11'i herkes tarafından merak ediliyordu. Hemen her kesimin çeşitli tahminleri vardı. Ancak teknik patron Aykut Kocaman'ın dün gece sahaya sürdüğü 11 herkesi yanılttı. Maçtan 1 saat önce açıklanan 11'i gördüklerinde Fenerbahçeli taraftalar adeta isyan bayrağını çekti.

NE! HASAN ALİ ÖN LİBERO MU?
VALBUENA'NIN 11'de olmaması sürpriz olarak karşılanırken Hasan Ali Kaldırım'ın ön liberoda yer alması herkesi oturduğu yere çiviledi. Sanal alemde F.Bahçeli taraftarlar Kocaman'a tepki gösterdi

VALBUENA'DAN TAM İSABET
FENERLİ taraftarlar sezonun en korkak 11'inin sahaya sürüldüğünü iddia etti. Bu arada bazı istatistiklerde dikkatlerden kaçmadı. İsmail ve Aatıf 10 korneden sonuç alamazken Valbuena 2. kornerinde Josef'e asist yaptı.

AATIF'IN GOL VE ASİSTİ YOK!
VALBUENA dün gece yaptığı asistle 18 lig maçında 7. asistine ulaşmış oldu. Fransız futbolcunun ligde 5 de golü bulunuyor. Valbuena'nın yerine girdiği Aatıf'ın ise 14 lig maçında henüz gol ve asisti bulunmuyor

FENERBAHÇE BU KADRO İLE ZOR
F.BAHÇE'NİN üretkenliği dün sınırlıydı. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi Hasan Ali, Aatıf, Josef orta sahasının bölgeyi işletecek yetenekte olmaması. 2.'si de 'un takım savunmasını ilk planda tutmasıydı. Fener'in eksik kadrosuyla zor deplasmanda puan bırakması kayıp değil. Ama Valbuena'dan randıman alınmalıydı.(Ömer Üründül/SABAH)
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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