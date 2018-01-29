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Afrin Operasyonu’na destek

Afrin Operasyonu’na destek
Trabzonsporlu futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi ısınma hareketlerine beyaz-tişörtgiyerek çıktı. Tişörtün üzerine Türk bayrağının yanı sıra "Zeytindalı operasyonu o mübarek bayrak, işte bu bayrak" yazısı basıldı. Bordo-Mavili taraftarlar da maç öncesi Zeytindalı operasyonuna katılan Mehmetçikler'e tezahüratta bulundu. Maç öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiklerimize destek vermek için sinevizyon gösterisi yapıldı. Tribündeki taraftarlar asker selamı vererek "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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