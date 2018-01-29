Afrin Operasyonu’na destek

Trabzonsporlu futbolcular Fenerbahçemaçı öncesi ısınma hareketlerine beyaz-tişörtgiyerekçıktı. Tişörtün üzerine Türk bayrağının yanısıra "Zeytindalı operasyonu o mübarek bayrak,işte bu bayrak" yazısı basıldı. Bordo-Mavili taraftarlarda maç öncesi Zeytindalı operasyonunakatılan Mehmetçikler'e tezahüratta bulundu.Maç öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Afrinoperasyonuna katılan Mehmetçiklerimize destekvermek için sinevizyon gösterisi yapıldı. Tribündekitaraftarlar asker selamı vererek "Şehitler ölmezvatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
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