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Varsa yoksa Akbaba!

Daha önce Alanyalı yıldız için 2 milyon Euro+1 futbolcu teklifi yapan F.Bahçe rakamı 500 bin Euro daha artırdı

Varsa yoksa Akbaba!
Fenerbahçe bir yandan Trabzonspor maçına odaklanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın da kodrosunda görmeyi çok istediği Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba için fiyat artırımına gitti. Daha önce Akdeniz temsilcisine genç yıldız için 2 milyon Euro+1 futbolcu teklif eden Sarı- Lacivertliler, rakamı 500 bin Euro daha artırdı... Alanyaspor Yönetimi'nin teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi. İki tarafın, pazartesi günü son kez masaya oturacağı öğrenildi.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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