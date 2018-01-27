Varsa yoksa Akbaba!

Fenerbahçe bir yandan Trabzonspor maçına odaklanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın da kodrosunda görmeyi çok istediği AytemizAlanyasporluEmreAkbaba için fiyat artırımına gitti. Daha önce Akdeniz temsilcisine genç yıldız için 2 milyonEuro+1 futbolcu teklif eden Sarı- Lacivertliler, rakamı 500 binEuro daha artırdı... Alanyaspor Yönetimi'nin teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi. İki tarafın, pazartesi günü son kez masaya oturacağı öğrenildi.
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