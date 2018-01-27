Tek yürek tek bilek

İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ!
Yoğunluk nedeniyle mağazalarda uzun kuyruklar oluşurken, sistemler kilitlendi. GS Store'un internet üzerinden satış yapan online mağazası da taraftarların büyük talebi nedeniyle çöktü.
KAPTANLARDAN BÜYÜK DESTEK
Fatih Terim, yardımcıları ve futbolcular da GS Store'a gitti. Basketbolcular Işıl ve Göksenin ile voleybolcu Neslihan Demir de kampanyaya destek verdi. Ünlü oyuncu Ata Demirer de soluğu GS Store'da aldı.
TOPLAM GELİR AÇIKLANACAK
Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Burak Elmas, "Arkadaşlardan ilk rakamları aldım. Tarihin en büyük günlük satış rakamlarına ulaştık. Online satışlarla birlikte toplam geliri açıklayacağız" dedi.
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