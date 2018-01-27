Janssen depremi

F.Bahçe'nin Bursaspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Vincent Janssen'den kötü haber geldi. FenerbahçeSağlık Heyeti, kemik ödemi tedavisi gören Hollandalı golcünün sahalardan en az 6 hafta uzak kalacağını açıkladı. Ancak açıklamada tedavinin zayıf bir ihtimal de olsa 6 ay sürebileceği belirtildi.
BÜYÜK MAÇLARI KAÇIRACAK Sezon başında Tottenham'dan kiralanan Hollandalı golcü, önemli maçları da kaçırmış olacak. Janssen, ligde Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında oynayamayacak.
ALANYA VE BEŞİKTAŞ'I AVLADI Vincent Janssen, bu sezon F.Bahçe formasıyla 8 maçta görev yaptı. Hollandalı yıldız, Alanya ve Beşiktaş maçlarında gol attı.
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