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Janssen depremi

Bursa maçında sakatlanan ve ayağında kemik ödemi oluşan Janssen, en az 1.5 ay yok. Ancak sakatlığı zayıf bir ihtimal de olsa 6 ay da sürebilir...

Janssen depremi
F.Bahçe'nin Bursaspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Vincent Janssen'den kötü haber geldi. Fenerbahçe Sağlık Heyeti, kemik ödemi tedavisi gören Hollandalı golcünün sahalardan en az 6 hafta uzak kalacağını açıkladı. Ancak açıklamada tedavinin zayıf bir ihtimal de olsa 6 ay sürebileceği belirtildi.

BÜYÜK MAÇLARI KAÇIRACAK
Sezon başında Tottenham'dan kiralanan Hollandalı golcü, önemli maçları da kaçırmış olacak. Janssen, ligde Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında oynayamayacak.

ALANYA VE BEŞİKTAŞ'I AVLADI
Vincent Janssen, bu sezon F.Bahçe formasıyla 8 maçta görev yaptı. Hollandalı yıldız, Alanya ve Beşiktaş maçlarında gol attı.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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