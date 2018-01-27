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Hasret sona erecek

Usta golcü Burak, “Uzun zamandır Fenerbahçe maçı kazanamıyoruz. Ancak bu kez hasreti sona erdireceğiz” dedi

Hasret sona erecek
Yarın oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçında takımının en büyük silahı Burak Yılmaz'dan Bordo- Mavili taraftarları mutlu eden açıklamalar... Ligde 16 golü bulunan Burak, "Uzun zamandır Fenerbahçe'yi yenemiyoruz. Biletler tükenmiş. F.Bahçe maçında oluşacak muhteşem atmosferde 3 puanı alacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.

BU MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ
Takım içerisindeki havanın oldukça iyi olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, "Futbolcular olarak bizler sahadaki sorumluluğumuzun, bu maçın ne anlama geldiğinin fazlasıyla farkındayız. Bu maçı aldığımız zaman ligdeki konumumuzun da ne olacağını biliyoruz. İyi hazırlandık. Kazanmak için herşeyi yapacağız" dedi.

TARAFTARLA KENETLENECEĞİZ
Bordo Mavili taraftarın Fenerbahçe maçına gösterdiği ilgiye de değinen Burak, "Taraftarlarımızın bizi 90 dakika boyunca destekleyeceğine ve bizimle birlikte kazanmak için mücadele edeceğine olan inancımız yüksek. Onlar her zaman mutlu olmayı hak ediyor" diye konuştu.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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