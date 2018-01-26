TAKASTAN KESİNLİKLE VAZGEÇİLDİ
Beşiktaş Yönetimi Vagner Love için Alanyaspor'a para+takas teklifi yapmış ve Larin, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre gibi isimler gündeme gelmişti. Ancak daha sonra takastan kesin olarak vazgeçildi.
ALANYA SON TEKLİFİ KABUL ETTİ
Beşiktaş Yönetimi son olarak Alanyaspor'a 3.2 milyon Euro teklif etti. Ancak Akdeniz kulübü bu parayla birlikte bir oyuncu istedi. Dün yapılan görüşmelerde Alanyaspor 3.2 milyon Euro'yu kabul etti.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
Bu gelişmenin ardından Brezilyalı futbolcu Vagner Love'un 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Love ligin 2. yarısı için 900 bin Euro diğer 2 sezon ise her sezon için 1 milyon 900 bin Euro alacak.
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