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olay oldu!

RVP’nin, Feyenoord formasıyla ilk maçı Hollanda medyasında büyük yer buldu. F.Bahçe taraftarı da sosyal medyayı salladı...

Robin Van Persie olay oldu!
Uzun bir aranın ardından Hollanda Futbol Ligi'ne dönen Van Persie'nin, Feyenoord formasıyla çıktığı ilk maç, ülke basınında geniş yer buldu. Algemeen Dagblad Gazetesi, "Van Persie'nin dönüşü çok sayıda futbolseverin kalbini ısıttı" başlığını kullandı.

İSTEKLİ OYUN ÇILDIRTTI
De Telegraaf ise 'nin sahaya girmesiyle Galgenwaard Stadı'nda tarihi bir an yaşadığını yazdı. Fenerbahçe taraftarları ise sosyal medyadan yaptığı yorumlarda tecrübeli oyuncunun istekli futbolunu eleştirdi.
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