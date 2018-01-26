Robin Van Persie olay oldu!

Uzun bir aranın ardından Hollanda Futbol Ligi'ne dönen Van Persie'nin, Feyenoord formasıyla çıktığı ilk maç, ülke basınında geniş yer buldu. Algemeen Dagblad Gazetesi, "Van Persie'nin dönüşü çok sayıda futbolseverin kalbini ısıttı" başlığını kullandı.
İSTEKLİ OYUN ÇILDIRTTI
De Telegraaf ise Robin van Persie'nin sahaya girmesiyle Galgenwaard Stadı'nda tarihi bir an yaşadığını yazdı. Fenerbahçe taraftarları ise sosyal medyadan yaptığı yorumlarda tecrübeli oyuncunun istekli futbolunu eleştirdi.
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