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Kolay maç yok, savaşmamız şart

Terim dün sürpriz bir şekilde TT Stadı’nda aldığı idmanda futbolcularıyla toplantı yaptı ve “Ligde hiçbir maç kolay değil. Savaşmazsak başaramayız” dedi

Kolay maç yok, savaşmamız şart
Süper Lig'de yarın Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Fatih Terim dünkü idmanı sürpriz bir şekilde TT Stadı'na aldı. Tecrübeli hocanın yeni yapılan hibrit zemine futbolcuların alışması için böyle bir karar verdiği belirtiliyor.

BEKLENTİ BÜYÜK
Çalışma öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yapan Terim'in, "Ligde hiçbir maç kolay değil. Kayseri maçındaki gibi savaşmazsak, yüreğimizi ortaya koyarsak başaramayız. Başkanımız, yönetim, taraftarlar, herkes bizden şampiyonluk bekliyor. Onların yüzünü kara çıkarmayalım" dediği öğrenildi.

BAŞKAN DA İZLEDİ
Öte yandan dünkü çalışmayı yeni Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte Sportif A.Ş. yöneticileri Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak da takip etti. İdman sonrası Cengiz ve Terim'in görüşme yaptığı da öğrenildi.
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