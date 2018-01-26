Kolay maç yok, savaşmamız şart

Süper Lig'de yarın Osmanlısporile karşılaşacak olanGalatasaray'da hazırlıklar sürüyor...Fatih Terim dünkü idmanısürpriz bir şekilde TTStadı'na aldı. Tecrübeli hocanınyeni yapılan hibrit zemine futbolcularınalışması için böyle birkarar verdiği belirtiliyor.
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Çalışma öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yapan Terim'in, "Ligde hiçbir maç kolay değil.Kayseri maçındaki gibi savaşmazsak,yüreğimizi ortaya koyarsakbaşaramayız. Başkanımız,yönetim, taraftarlar,herkes bizden şampiyonlukbekliyor. Onların yüzünü karaçıkarmayalım" dediği öğrenildi.
BAŞKAN DA İZLEDİ
Öte yandan dünkü çalışmayı yeni Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte Sportif A.Ş. yöneticileri Burak Elmas ve AbdurrahimAlbayrak da takip etti. İdman sonrası Cengiz ve Terim'in görüşme yaptığı da öğrenildi.
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