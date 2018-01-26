Kanarya’da rota Emre Akbaba

Fenerbahçe Emre Akbaba'da ısrarlı... Sarı-Lacivertli yöneticiler Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takımda görmeyi çok istediği yıldız oyuncu için Alanyaspor'la bir görüşme yapma kararı aldı. Fenerbahçe Yönetimi, Emre Akbaba için Alanyaspor'un kapısını çalacak. Bu görüşmede Emre Akbaba için 2 milyon Euro ile birlikte bir oyuncu teklif edileceği öne sürüldü. Alanyaspor'un Emre için vereceği cevap merakla bekleniyor.
HERKESİN GÖZÜ ONDA
Bu oyuncuyu Başakşehir'in de istemesi üzerine elini çabuk tutmak isteyen FenerbahçeYönetimi'nin Alanyaspor'u ikna ederek bu transferi sonuçlandırmak istediği gelen bilgiler arasında. 25 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de bu sezon 17 maçta 6 gol ve 6 asist yaparak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Emre Akbaba'nın da Fenerbahçe'ye gitmeyi çok istediği ortaya çıktı. Emre'yi daha önce de Galatasaray istemiş ancak yapılan görüşmelerde
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.