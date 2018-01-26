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Kanarya’da rota

Yönetimi, ’un yıldız ismi için Akdeniz kulübünün kapısını çalacak. Sarı-Lacivertliler’in 25 yaşındaki oyuncu için tüm maddi şartları zorlamaya kararlı olduğu öğrenildi

Kanarya’da rota Emre Akbaba
Fenerbahçe Emre Akbaba'da ısrarlı... Sarı-Lacivertli yöneticiler Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takımda görmeyi çok istediği yıldız oyuncu için Alanyaspor'la bir görüşme yapma kararı aldı. Yönetimi, için 'un kapısını çalacak. Bu görüşmede Emre Akbaba için 2 milyon Euro ile birlikte bir oyuncu teklif edileceği öne sürüldü. Alanyaspor'un Emre için vereceği cevap merakla bekleniyor.

HERKESİN GÖZÜ ONDA
Bu oyuncuyu Başakşehir'in de istemesi üzerine elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi'nin Alanyaspor'u ikna ederek bu transferi sonuçlandırmak istediği gelen bilgiler arasında. 25 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de bu sezon 17 maçta 6 gol ve 6 asist yaparak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Emre Akbaba'nın da Fenerbahçe'ye gitmeyi çok istediği ortaya çıktı. Emre'yi daha önce de Galatasaray istemiş ancak yapılan görüşmelerde
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