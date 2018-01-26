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idmana çıktı karar Terim’in

Gomis idmana çıktı karar Terim’in
Sakatlığı nedeniyle Kayseri maçında forma giyemeyen ve hakkında "Parasını almadığı için oynamıyor" iddiaları ortaya atılan Gomis dünkü idmanda yer aldı. Antrenmanın tamamında takımla çalışan Fransız yıldız oldukça hazır bir görüntü çizdi. Fatih Terim'in Osmanlı önünde Gomis'i mi yoksa Kayseri'de iki gol atan Eren'i mi tercih edeceği merak konusu. Fakat Gomis'in formaya bir adım daha yakın olduğu belirtiliyor.
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