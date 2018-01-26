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Cyle için Drogba taktiği

, için Galatasaray’ın Drogba’yı transfer ederken izlediği yolu izleyecek. Siyah-Beyazlılar ’dan Kanadalı oyuncu için geçici lisans alacak

Cyle Larin için Drogba taktiği
Beşiktaş Orlando City'den transfer ettiği Larin'in transfer sertifikasının hala gelmemesi üzerine FIFA hazırlığını başlattı. Beşiktaş'ın Cyle Larin ile yaşadığı krizin bir benzeri geçmişte Galatasaray'ın Drogba'yı Çin'den transferinde yaşanmış ve Sarı-Kırmızılılar Fildişili futbolcuyu FIFA'nın verdiği geçici lisansla oynatmıştı.
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