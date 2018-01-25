Uzun yıllardır burada gibiyim

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Domagoj Vida, kulüp televizyonuna konuştu, Hırvat stoper, "Vodafone Park'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızın enerjisini görmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Fazla söze gerek yok" ifadelerini kullandı.
AİLE ORTAMI VAR Beşiktaş'a çabuk uyum sağladığını belirten Vida, "Beşiktaş'ın çok büyük bir aile olduğunu gördüm. Kendimi uzun yıllardır burada oynamış gibi hissettim. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Süper Lig çok güçlü. Burada tempo yüksek" diye konuştu.
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