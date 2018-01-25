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Uzun yıllardır burada gibiyim

’ın yeni transferi , “Taraftarımızın önünde ’ta oynamak için sabırsızlanıyorum. Kendimi uzun yıllardır burada oynuyor gibi hissediyorum” dedi

Uzun yıllardır burada gibiyim
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Domagoj Vida, kulüp televizyonuna konuştu, Hırvat stoper, "'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızın enerjisini görmek istiyorum. taraftarı inanılmaz. Fazla söze gerek yok" ifadelerini kullandı.

AİLE ORTAMI VAR
Beşiktaş'a çabuk uyum sağladığını belirten Vida, "Beşiktaş'ın çok büyük bir aile olduğunu gördüm. Kendimi uzun yıllardır burada oynamış gibi hissettim. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Süper Lig çok güçlü. Burada tempo yüksek" diye konuştu.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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