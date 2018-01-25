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Türkiye Kupası’nda son 8 heyecanı

’nda çeyrek final program ı dün açıklandı. Maçlar, yine A kalite yayınlanacak

Türkiye Kupası’nda son 8 heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı dün açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde oynanacak... Kupada rövanşlar ise 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finalin ilk maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Bilindiği gibi Kartal, son 16 turunda Osmanlıspor'u elemişti. Fenerbahçe ise 31 Ocak Çarşamba günü Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler bir önceki turda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u kupanın dışına itmişti. G.Saray ise bir önceki turda 2. Lig ekibi Bucaspor'u elemişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini elerse yarı finalde eşleşecek. Maçları ATV, A Spor ve A2 yayınlanayacak.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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