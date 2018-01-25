Türkiye Kupası’nda son 8 heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı dün açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocakve 1 Şubat tarihlerinde oynanacak... Kupada rövanşlar ise 6, 7ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finalin ilk maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Bilindiği gibi Kartal, son 16 turunda Osmanlıspor'u elemişti. Fenerbahçe ise 31 Ocak Çarşamba günü Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler bir önceki turda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u kupanın dışına itmişti. G.Saray ise bir önceki turda 2. Lig ekibi Bucaspor'u elemişti. Fenerbahçeve Beşiktaş rakiplerini elerse yarı finalde eşleşecek. Maçları ATV,A Spor ve A2 yayınlanayacak.
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