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Taraftara asla kırgın değilim

, “Taraftara asla kırgın değilim. Ben yaptığım işe bakarım” dedi

Taraftara asla kırgın değilim
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu , Göztepe maçında taraftarın kendisini ıslıklamasını çoktan unuttuğunu söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Taraftara kırgın değilim. Futbolda bunlar olur. Ben yaptığım işe bakarım. Tek isteğim performansımı yukarıya çıkarmak. Ligin 2. yarısında takımıma çok daha fazla katkı sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağım" diye konuştu.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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