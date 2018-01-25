Love için 3,5 milyon euro

ALANYA PARAYI PEŞİN İSTEDİ
Daha önce Love için 5 milyon Euro'dan kapı açan Alanyaspor'un ya 4.5 milyon Euro para ya da (3,5 milyon Euro+1 oyuncu) istediği öğrenildi. Alanya ayrıca 3,5 milyon Euro'nun peşin verilmesini istedi.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
Alanyaspor'un bu teklifi kabul etmesi durumunda Vagner Love ligin ikinci yarısında Beşiktaş forması giyecek.Bu transferi yürüten yönetici Umut Güner'in Brezilyalı yıldıza 2.5 yıllık sözleşme önereceği öğrenildi.
6 AY İÇİN 1 MİLYON EURO
Vagner Love'ın bu dönem için 1 milyon Euro garanti para alması bekleniyor. Brezilyalı futbolcu için Alanyaspor'la anlaşma sağlanırsa bu oyuncunun en erken Bursaspor önünde oynaması bekleniyor.
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