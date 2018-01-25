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Love için 3,5 milyon euro

Kartal , için 3.5 milyon Euro önerdi. Ancak , ’tan 4.5 milyon Euro istedi. Alanyaspor 2'nci tercih olarak "3.5 milyon Euro'yu kabul edersek yanında 1 oyuncu daha isteriz" şartı sundu

Love için 3,5 milyon euro
Beşiktaş Vagner Love'u bitirmeye çok yakın... Önceki günden bu yana yapılan görüşmelerde 'a bonservis ile beraber oyuncu tekliflerinde bulunan Yöneticilerden Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun takas teklifini kaldırarak 3.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi.

ALANYA PARAYI PEŞİN İSTEDİ
Daha önce Love için 5 milyon Euro'dan kapı açan Alanyaspor'un ya 4.5 milyon Euro para ya da (3,5 milyon Euro+1 oyuncu) istediği öğrenildi. Alanya ayrıca 3,5 milyon Euro'nun peşin verilmesini istedi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
Alanyaspor'un bu teklifi kabul etmesi durumunda ligin ikinci yarısında Beşiktaş forması giyecek.Bu transferi yürüten yönetici Umut Güner'in Brezilyalı yıldıza 2.5 yıllık sözleşme önereceği öğrenildi.

6 AY İÇİN 1 MİLYON EURO
Vagner Love'ın bu dönem için 1 milyon Euro garanti para alması bekleniyor. Brezilyalı futbolcu için Alanyaspor'la anlaşma sağlanırsa bu oyuncunun en erken Bursaspor önünde oynaması bekleniyor.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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