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Bizim dostluğumuz mezara kadar

muhabirleriyle bir araya gelen , ’le ilgili iddiaları yanıtladı

Bizim dostluğumuz mezara kadar
Mustafa Cengiz'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, Galatasaray Sportif 'de göreve başlamaya hazırlanan eski yönetici Abdurrahim Albayrak önemli açıklamalar yaptı. Fatih Terim'le aralarının bozuk olduğuna yönelik iddiaları yanıtlayan Albayrak, "Fatih Terim'le bizim dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadardır. Sabahtan beri kendisiyle 3 kez görüştüm. Her gün konuşuyoruz. Sadece Florya'ya gitmedim. Bu hafta yetkilerimizi alacağız ve o zaman gideceğiz. Şimdi oraya gitmem yakışıksız olur" dedi. Transferle ilgili de konuşan Albayrak, "Fatih hoca böyle son günlerde bombayı patlatmayı sever. Transferin son günlerinde bombayı patlatırız Allah'ın izniyle" ifadesini kullandı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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