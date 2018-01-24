Tarihi bir maça çıkacağız

Rıza Çalımbay,F.Bahçe önündekazanmaları gerekenbir maça çıkacaklarınısöyledi. TrabzonsporTeknik Direktörü, "Tarihibir maça çıkacağız. Yukarıyıhedefliyorsak bu maçımutlaka kazanmamız gerekiyor.Kolay bir maç olmayacak.Fenerbahçe bayağıtoparlandı. Oyuncularımızdanbeklediğimiz belli. Bumaçta her şeyimizi ortayakoymalıyız. Herkes sorumlulukalmalı" diye konuştu.
F.BAHÇE BİZİM İÇİN BİR ŞANS Futbolcularınıngalibiyeti başaracak güçteolduğuna dikkat çeken Çalımbay,"Fenerbahçe maçıbizim için bir şans, Çünkükendi sahamızda oynuyoruz.Yukarıya gitmek içinen iyi yol burası. Bu maçıkazandığımızda çok iyi yerleregeleceğimize inanıyoruz.Kazanırsak yolumuzaçılacak" ifadesini kullandı.
TARAFTAR DESTEĞİ GEREKİYOR Taraftarlarınındesteğine ihtiyaçları olduğunadikkat çeken Çalımbay,"Onlar sakin birşekilde bizi desteklemeli.Ne olursa olsun hiçbir gerilimeizin vermeden soğukkanlıbir şekilde maçıoynamamız gerekiyor. İnsanlarınbu takıma hak vermesisonuna kadar destekolması gerekir" dedi.
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