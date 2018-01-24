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Tarihi bir maça çıkacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü, “ ile tarihi bir maça çıkacağız”dedi. Tecrübeli teknik adam , "Bu maçı kazanırsak iyi bir yere geleceğiz"diye konuştu

Tarihi bir maça çıkacağız
Rıza Çalımbay, F.Bahçe önünde kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi. Trabzonspor Teknik Direktörü, "Tarihi bir maça çıkacağız. Yukarıyı hedefliyorsak bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe bayağı toparlandı. Oyuncularımızdan beklediğimiz belli. Bu maçta her şeyimizi ortaya koymalıyız. Herkes sorumluluk almalı" diye konuştu.

F.BAHÇE BİZİM İÇİN BİR ŞANS
Futbolcularının galibiyeti başaracak güçte olduğuna dikkat çeken Çalımbay, " maçı bizim için bir şans, Çünkü kendi sahamızda oynuyoruz. Yukarıya gitmek için en iyi yol burası. Bu maçı kazandığımızda çok iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Kazanırsak yolumuz açılacak" ifadesini kullandı.

TARAFTAR DESTEĞİ GEREKİYOR
Taraftarlarının desteğine ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Çalımbay, "Onlar sakin bir şekilde bizi desteklemeli. Ne olursa olsun hiçbir gerilime izin vermeden soğukkanlı bir şekilde maçı oynamamız gerekiyor. İnsanların bu takıma hak vermesi sonuna kadar destek olması gerekir" dedi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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