Son karar Valbuena

Fener'in Fransız yıldızı Mathiue Valbuena, Trabzon deplasmanında ilk onbire geri dönüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın omuzu çıkan Giuliano'nun yerine ileri uçta yaratıcı oyuncu olarak Valbueana'yı sahaya sürme kararı verdiği öğrenildi. Fransız yıldız ile de bir görüşme yapacak olan Aykut Kocaman'ın bu şansı iyi değerlendirmesi konusunda telkinde bulunacağı ve takım oyunu önceliklerini hatırlatacağı ifade edildi.
ÇİFT FORVETLİ SİSTEMİ DÜŞÜNMÜYOR Fenerbahçe Teknik DirektörüKocaman, Trabzon maçınatek forvetli sistemleçıkmayı planlıyor. Valbuena'yasol kanattagörev verecek. Aatif iseforvet arkasında görevyapacak. Forvette iseFernandao oynayacak.
GİULİANOBAŞAKŞEHİR'E BELKİ Göztepe maçında omuzu çıkan Giuliano'nun önümüzdeki hafta da forma giyme şansının olmadığı hatta Başakşehir deplasmanına yetişmesinin de düşük ihtimal olduğu da gelen haberler arasında.
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