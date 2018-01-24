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Son karar Valbuena

, Giuliano’nun yokluğunda Trabzon deplasmanında Valbuena’ya 11’de görev verecek. Fransız yıldızı sol kanatta oynatmayı düşünen Kocaman, Aatif’ı da forvet arkasına çekecek

Son karar Valbuena
Fener'in Fransız yıldızı Mathiue Valbuena, Trabzon deplasmanında ilk onbire geri dönüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın omuzu çıkan Giuliano'nun yerine ileri uçta yaratıcı oyuncu olarak Valbueana'yı sahaya sürme kararı verdiği öğrenildi. Fransız yıldız ile de bir görüşme yapacak olan Aykut Kocaman'ın bu şansı iyi değerlendirmesi konusunda telkinde bulunacağı ve takım oyunu önceliklerini hatırlatacağı ifade edildi.

ÇİFT FORVETLİ SİSTEMİ DÜŞÜNMÜYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, Trabzon maçına tek forvetli sistemle çıkmayı planlıyor. Valbuena'ya sol kanatta görev verecek. Aatif ise forvet arkasında görev yapacak. Forvette ise Fernandao oynayacak.

GİULİANO BAŞAKŞEHİR'E BELKİ
Göztepe maçında omuzu çıkan Giuliano'nun önümüzdeki hafta da forma giyme şansının olmadığı hatta Başakşehir deplasmanına yetişmesinin de düşük ihtimal olduğu da gelen haberler arasında.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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