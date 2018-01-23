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Terim etkisi

Maicon, Fernando ve Gomis oynamadı... Deplasman fobisi vardı. Fakat Kayseri’de üç puan alındı. Tudor döneminde formayı unutan Selçuk, , Eren ve Sinan yeniden kazanıldı

Terim etkisi
Ligde ikinci yarının ilk maçına galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da Fatih Terim farkı gözler önüne serildi... Takımın iskeletini oluşturan Maicon, Fernando ve Gomis'in yokluğuna rağmen kazanan Cimbom eski günlerdeki gibi hücum oynayan ve pres yapan takım görüntüsüne büründü.

FUTBOL İLERİSİ İÇİN UMUT VERDİ
DIş sahada 4 maçtır kazanamayan ve bu süreçte ağır yenilgiler alan Galatasaray, Terim'le çıktığı ilk deplasmanda gülmeyi başardı. Oynanan futbol ilerisi için büyük bir umut verdi.

TRANSFERSİZ KADRO GENİŞLEDİ!
Ayrıca Tudor döneminde formayı unutan Ryan Donk, Selçuk, Sinan ve Eren gibi isimler de kazanıldı. Fatih Terim henüz transfer yapılmamasına rağmen teknik adamlık başarısıyla rotasyonu genişletti.

TERİM'İN GELİŞİYLE OLDUKÇA DEĞİŞTİK
Galatasaray'ın golcü futbolcusu maçtan sonra yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in gelişiyle oldukça değiştiklerini söyledi. Eren, "İlk yarı çok iyi oynadık. Daha fazla gol atabilirdik. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

RIDVAN DİLMEN 90+ FUTBOL
'ın mutlaka kazanması gereken bir maçtı. 'in maçlara iyi başlama geleneği vardır. Kayserispor çok pres yedi. Benzer pozisyonlarda 2 gol attı Galatasaray. Gomis gollerini Eren attı bana göre. Gölge etme başka ihsan istemem Cüneyt Çakır. Karışma şu maça ne güzel oynuyor adamlar. İlle de karışman mı gerekirdi.
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