Terim etkisi

FUTBOL İLERİSİ İÇİN UMUT VERDİ
DIş sahada 4 maçtır kazanamayan ve bu süreçte ağır yenilgiler alan Galatasaray, Terim'le çıktığı ilk deplasmanda gülmeyi başardı. Oynanan futbol ilerisi için büyük bir umut verdi.
TRANSFERSİZ KADRO GENİŞLEDİ!
Ayrıca Tudor döneminde formayı unutan Ryan Donk, Selçuk, Sinan ve Eren gibi isimler de kazanıldı. Fatih Terim henüz transfer yapılmamasına rağmen teknik adamlık başarısıyla rotasyonu genişletti.
TERİM'İN GELİŞİYLE OLDUKÇA DEĞİŞTİK
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok maçtan sonra yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in gelişiyle oldukça değiştiklerini söyledi. Eren, "İlk yarı çok iyi oynadık. Daha fazla gol atabilirdik. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.
RIDVAN DİLMEN 90+ FUTBOL
Galatasaray'ın mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Fatih Terim'in maçlara iyi başlama geleneği vardır. Kayserispor çok pres yedi. Benzer pozisyonlarda 2 gol attı Galatasaray. Gomis gollerini Eren attı bana göre. Gölge etme başka ihsan istemem Cüneyt Çakır. Karışma şu maça ne güzel oynuyor adamlar. İlle de karışman mı gerekirdi.
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