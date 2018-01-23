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%70 Love %30 Eto’o

Siyah-Beyazlı yönetim, Alanya'dan için ısrarlarını sürdürüyor. Akdeniz ekibiyle pazarlıklar devam ediyor. Sambacıda pürüz çıkarsa 'o ile masaya oturulacak

%70 Love %30 Eto’o
Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Chicharito, Slimani gibi adayları ikinci plana itti... Kartal takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Eto'o ve Vagner Love isimleri üzerinde yoğunlaştı. Bu arada Boyko ve Aras'ı takımdan göndermenin planlarını yapan yönetim bu gerçekleşir gerçekleşmez forvet transferini bitirecek.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Siyah-Beyazlılar, için Aytemiz Alanyaspor ile görüşmelerini sürdürüyor. 4 milyon Euro'da ısrar eden Akdeniz ekibinin inadını kırmak isteyen Kartal, bu transferde umduğunu bulamazsa Antalyaspor'lu 'o'ya yönelecek. Love, Kartal'ın ilk adayı...
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