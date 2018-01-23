%70 Love %30 Eto’o

Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Chicharito,Slimani gibi adayları ikinci plana itti... Kartal takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Eto'o ve Vagner Love isimleri üzerinde yoğunlaştı. Bu arada Boyko ve Aras'ı takımdan göndermenin planlarını yapan yönetim bu gerçekleşir gerçekleşmez forvet transferini bitirecek.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Siyah-Beyazlılar, Vagner Love için Aytemiz Alanyaspor ile görüşmelerini sürdürüyor. 4 milyon Euro'da ısrar eden Akdeniz ekibinin inadını kırmak isteyen Kartal, bu transferde umduğunu bulamazsa Antalyaspor'lu Samuel Eto'o'ya yönelecek. Love, Kartal'ın ilk adayı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.