Beşiktaş aşka tutuldu!

Beşiktaş'ta golcü transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. West Ham'lıChicharito'yu ikna edemeyen Beşiktaş, Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü VagnerLove'a resmi teklifini yaptı.
ALANYA SOĞUK BAKIYOR
Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Love için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlayamadıklarını belirtti. Alanya'nın Brezilyalı golcü için 3 milyon Euro istediği, Beşiktaş'ın ise 2 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Taraflar bu hafta yeni bir görüşme yapacak.
MOYES'TEN AL HABERİ!
Öte yandan Beşiktaş'a West Ham'dankötü haber geldi. İngiliz ekibinin menajeriDavid Moyes, "Chicharito dahil takımdankimseyi göndermeyi düşünmüyoruz" dedi.
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