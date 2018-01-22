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aşka tutuldu!

’yu henüz ikna edemeyen , Brezilyalı yıldız için Aytemiz Alanyaspor’a resmi transfer teklifinde bulundu

Beşiktaş aşka tutuldu!
Beşiktaş'ta golcü transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. West Ham'lı Chicharito'yu ikna edemeyen , Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love'a resmi teklifini yaptı.

ALANYA SOĞUK BAKIYOR
Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Love için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlayamadıklarını belirtti. Alanya'nın Brezilyalı golcü için 3 milyon Euro istediği, Beşiktaş'ın ise 2 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Taraflar bu hafta yeni bir görüşme yapacak.

MOYES'TEN AL HABERİ!
Öte yandan Beşiktaş'a West Ham'dan kötü haber geldi. İngiliz ekibinin menajeri David Moyes, "Chicharito dahil takımdan kimseyi göndermeyi düşünmüyoruz" dedi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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