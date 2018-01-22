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şov yaptı

lideri , Bursaspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Goller Attamah , Mossoro ve ’dan geldi. 65’te oyuna giren Arda ilk maçında fileleri havalandırdı

Başakşehir şov yaptı
Başakşehir tutulmuyor... Süper Lig lideri zorlu Bursaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın 17. dakikasında Emre Belözoğlu'nun köşe atışında Attamah kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. Maçın ilk devresi Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle bitti.

ARDA TURAN'DAN KLAS GOL
2. devre Bursaspor beraberlik golü için kalesine yüklenirken kalesinde 2. golü gördü. 58'de Edin Visca'nın ortasında Mossoro kafayla skoru 2-0 yaptı. 65'te oyuna yeni transfer girdi. Milli futbolcu 86'da klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Arda Turan böylece ilk maçında gol atmayı başardı. Başakşehir, Bursaspor'u
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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