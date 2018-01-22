Başakşehir şov yaptı

Başakşehir tutulmuyor... Süper Lig lideri zorlu Bursaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın 17. dakikasında Emre Belözoğlu'nun köşe atışında Attamah kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. Maçın ilk devresi Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle bitti.
ARDA TURAN'DAN KLAS GOL
2. devre Bursaspor beraberlik golü için Başakşehir kalesine yüklenirken kalesinde 2. golü gördü. 58'de EdinVisca'nın ortasında Mossoro kafayla skoru 2-0 yaptı. 65'te oyuna yeni transfer Arda Turan girdi. Milli futbolcu 86'da klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Arda Turan böylece ilk maçında gol atmayı başardı. Başakşehir, Bursaspor'u
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