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All star nefes kesti

, ’nı 151-142 yendi. Yetenek yarışmasını Yiğit Arslan, 3 sayı yarışmasını Brady Heslip ve smaç yarışmasını Onuralp Bitim kazandı

All star nefes kesti
Tahincioğlu All-Star organizasyonu kapsamında yapılan müsabakada Asya Karması, Avrupa Karması'nı 151-142'lik skorla mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Avrupa Karması'nın Başantrenörü David Blatt (Darüşşafaka) olurken, Asya Karması'nın Başantrenörü ise Josep Maria Berrocal (Eskişehir Basket) yaptı. Karşılaşmanın MVP'si (En değerli oyuncusu) da 22 sayı, 14 asist ve 6 ribaund ile oynayan 'dan Barış Ermiş seçildi. Diğer etkilerde ise yetenek yarışmasını Yiğit Arslan, 3 sayı yarışmasını Brady Heslip ve smaç yarışmasını Onuralp Bitim kazandı.


MURAT BOZ KONSER VERDİ
Basketbolseverler salonu tamamen doldururken, Murat Boz da seyircilere konser verdi. Avrupa şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da gösteri yaptı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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