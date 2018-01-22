All star nefes kesti

Tahincioğlu All-Star organizasyonu kapsamında yapılan müsabakada AsyaKarması, Avrupa Karması'nı 151-142'lik skorla mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda AvrupaKarması'nın Başantrenörü DavidBlatt (Darüşşafaka) olurken, Asya Karması'nınBaşantrenörü ise Josep MariaBerrocal (Eskişehir Basket) yaptı. Karşılaşmanın MVP'si (En değerli oyuncusu) da 22 sayı, 14 asist ve 6 ribaund ile oynayan Asya Karması'dan Barış Ermiş seçildi. Diğer etkilerde ise yetenek yarışmasını Yiğit Arslan, 3 sayı yarışmasını Brady Heslip ve smaç yarışmasını Onuralp Bitim kazandı.
MURAT BOZ KONSER VERDİ
Basketbolseverler salonu tamamen doldururken, Murat Boz da seyircilere konser verdi. Avrupa şampiyonu jimnastikçi AyşeBegüm Onbaşı da gösteri yaptı.
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