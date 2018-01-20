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Ufukta derbi gözüktü

’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri dün belli oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe, 1. Lig ekibi Giresun’u ise G.Birliği’ni elerse yarı finalde birbirleriyle eşleşecekler...

Ufukta derbi gözüktü
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri dünkü kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimi sonrasında Akhisarspor- Kayserispor, Atiker Konyaspor-Galatasaray, Beşiktaş- Gençlerbirliği, Giresunspor- Fenerbahçe eşleşleşti. Çeyrek finalde ilk maçlar 30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde oynanacak

İKİNCİ MAÇLAR 6-7-8 ŞUBAT'TA
İKİNCİ maçlar ise 6-7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş- Gençlerbirliği eşleşmesinin galibiyle Akın Çorap Giresun- F.Bahçe serisinin kazananı yarı finalinde eşleşecek.

ÇEYREK FİNALDE EŞLEŞMİŞLERDİ
İKİ ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini elediği taktirde geçen sezon olduğu gibi yine kupada birbirlerine rakip olacak. Bilindiği gibi iki ezeli kulüp geçen sezon çeyrek finalde karşılaşmıştı.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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