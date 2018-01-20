Ufukta derbi gözüktü

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri dün belli oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Giresun’u Beşiktaş ise G.Birliği’ni elerse yarı finalde birbirleriyle eşleşecekler...
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri dünkü kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimi sonrasında Akhisarspor-Kayserispor, Atiker Konyaspor-Galatasaray, Beşiktaş-Gençlerbirliği, Giresunspor- Fenerbahçe eşleşleşti. Çeyrek finalde ilk maçlar 30-31Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde oynanacak
İKİNCİ MAÇLAR 6-7-8 ŞUBAT'TA İKİNCİ maçlar ise 6-7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinin galibiyle Akın Çorap Giresun-F.Bahçe serisinin kazananı Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşecek.
ÇEYREK FİNALDE EŞLEŞMİŞLERDİ İKİ ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini elediği taktirde geçen sezon olduğu gibi yine kupada birbirlerine rakip olacak. Bilindiği gibi iki ezeli kulüp geçen sezon çeyrek finalde karşılaşmıştı.
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