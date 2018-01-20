Fener'de yeni rota Olivera

YABANCIkontenjanındayaşadığı sıkıntılararağmen sol bektransferi için çalışmalarınısürdüren Fenerbahçe'ningündeminesürpriz bir isimgirdi... İtalyan basınındakiiddialara göreSarı-Lacivertliler,Serie A'nın önemlitakımlarından Fiorentina'daoynayanMaximiliano Oliveraile görüşüyor.
FAZLA FORMA GİYEMİYOR HABERE göre Fenerbahçe yönetimi, Fiorentina'da fazla oynama şansı bulamayan Uruguaylı genç yıldızı kiralamak istiyor. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği de belirtiliyor.
2.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ SEZON başında Uruguay ekibi Penarol'dan 2.5 milyonEuro karşılığında Fiorentina'ya transfer olan Olivera ligde 4 maçta oynayabildi. Genç yıldız ülkesinin U20 takımında da görev yapıyor.
KOCAMAN TRANSFERE SICAK AYKUT Kocaman'ın hem yaşının genç olması hem de düşük maliyeti nedeniyle Olivera'ya sıcak baktığı belirtiliyor. F.Bahçe yönetiminin kontenjandaki sorunu nasıl çözeceği ise merak konusu.
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