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Fener'de yeni rota Olivera

Sol bek arayan Fenerbahçe’nin formasını giyen için girişimde bulunduğu belirtiliyor.

Fenerde yeni rota Olivera
YABANCI kontenjanında yaşadığı sıkıntılara rağmen sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi... İtalyan basınındaki iddialara göre Sarı-Lacivertliler, Serie A'nın önemli takımlarından Fiorentina'da oynayan Maximiliano Olivera ile görüşüyor.

FAZLA FORMA GİYEMİYOR
HABERE göre Fenerbahçe yönetimi, Fiorentina'da fazla oynama şansı bulamayan Uruguaylı genç yıldızı kiralamak istiyor. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği de belirtiliyor.

2.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
SEZON başında Uruguay ekibi Penarol'dan 2.5 milyon Euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olan Olivera ligde 4 maçta oynayabildi. Genç yıldız ülkesinin U20 takımında da görev yapıyor.

KOCAMAN TRANSFERE SICAK
AYKUT Kocaman'ın hem yaşının genç olması hem de düşük maliyeti nedeniyle Olivera'ya sıcak baktığı belirtiliyor. F.Bahçe yönetiminin kontenjandaki sorunu nasıl çözeceği ise merak konusu.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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