Uğur Çiftçi sürprizi

SOL bek transferinde GüneyAmerika'ya yoğunlaşan Galatasaray'dandün sürpriz bir hamle geldi...Sarı-Kırmızılılar, Gençlerbirliği formasınıgiyen Uğur Çiftçi'ye resmentalip oldu ve pazarlıklar başladı.
TAKAS DA YAPILABİLİR Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için Başkent kulübüne 750 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Gençlerbirliği'nin ise kapıyı 1.5milyon Euro'dan açtığı gelen bilgiler arasında. Uğur Çiftçi ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar'ın takas formülünü de gündeme getirebileceği ifade ediliyor.
TERİM, MİLLİ TAKIM'A ALDI
Ligin ilk yarısında 15 maçta forma giyen Uğur Çiftçi 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2013'te Fatih Terim tarafından Milli Takım kadrosuna ilk kez çağrılan yıldız futbolcu, çalışkanlığı ve istikrarı ile dikkat çekiyor.
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