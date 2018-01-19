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Hubocan sol beke kaydırılacak

’ın sakatlanması nedeniyle Hubocan Konya maçında sol bekte, Durica ise stoper olarak görev yapacak

Hubocan sol beke kaydırılacak
Trabzonspor' da zoraki neşter... Mustafa Akbaş'ın Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanması Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı farklı arayışlara itti. Buna göre tecrübeli teknik direktör bu hafta ligde oynanacak Konyaspor maçında Tomas Hubocan'ı sol beke kaydıracak. Bu karşılaşmada Durica ise stoper mevkiinde görev yapacak.
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