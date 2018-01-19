Hubocan sol beke kaydırılacak

Trabzonspor' da zoraki neşter... Mustafa Akbaş'ın Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanması Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı farklı arayışlara itti. Buna göre tecrübeli teknik direktör bu hafta ligde oynanacak Konyaspor maçında Tomas Hubocan'ı sol beke kaydıracak. Bu karşılaşmada Durica ise stoper mevkiinde görev yapacak.