Kartal'da ilk hedef Chicharito plase Slimani

Kartal forvet transferine odaklandı... İngiltere'de bulunan BeşiktaşBaşkanı FikretOrman'ın burada West Ham'lı Chicharito ve Leicester'liSlimani için kulüpleriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Önceliği Chicharito olan Başkan Orman, Meksikal forvet için şartlara zorlayacak. Sonuç alınamazsa Cezayirligolcü Slimani için ataklar sıklaşacak. FikretOrman'ın cuma gününe kadar mutlaka bir golcüyle anlaşmak istediği ve bu nedenle aralıksız çalıştığı belirtildi.
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