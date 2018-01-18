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Kartal'da ilk hedef Chicharito plase Slimani

Forvet arayan Kara Kartal’ın ilk hedefi West Ham’lı Chicharito. Alternatif isim ise Islam Slimani

Kartalda ilk hedef Chicharito plase Slimani
Kartal forvet transferine odaklandı... İngiltere'de bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın burada West Ham'lı Chicharito ve Leicester'li Slimani için kulüpleriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Önceliği Chicharito olan Başkan Orman, Meksikal forvet için şartlara zorlayacak. Sonuç alınamazsa Cezayirli golcü Slimani için ataklar sıklaşacak. Fikret Orman'ın cuma gününe kadar mutlaka bir golcüyle anlaşmak istediği ve bu nedenle aralıksız çalıştığı belirtildi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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