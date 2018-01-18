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'ya kancası

’nin Brezilyalı oyuncusu Josef’e Premier Lig ekiplerinden talip oldu. İngilizler 10 milyon Euro veriyor. Ancak, F.Bahçe bu teklife sıcak bakmıyor

Josef De Souzaya Stoke City kancası
F.Bahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın peşini İngiliz kulüpleri bırakmıyor. West Bromwich Albion sezon başında Sambacı yıldızı transfer etmek için girişimlerde bulunmuş ancak Aykut Kocaman'ın da isteği doğrultusunda transfere onay verilmemişti.

GÖZLERİ SOUZA'DA
Bir başka İngiliz takımı Stoke City de Josef de Souza'yı transfer etmek için harekete geçti. İngiliz yetkililerin Brezilyalı orta saha oyuncusu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

SİSTEMİN PARÇASI
Aykut Kocaman'ın sisteminde önemli bir yere sahip olan Josef'in gidişine bir kez daha izin verilmeyeceği öğrenildi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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