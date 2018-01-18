F.Bahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın peşini İngiliz kulüpleri bırakmıyor. West Bromwich Albion sezon başında Sambacı yıldızı transfer etmek için girişimlerde bulunmuş ancak Aykut Kocaman'ın da isteği doğrultusunda transfere onay verilmemişti.
GÖZLERİ SOUZA'DA
Bir başka İngiliz takımı StokeCity de Josef de Souza'yıtransferetmekiçin harekete geçti. İngiliz yetkililerinBrezilyalı orta saha oyuncusuiçin 10 milyon Euro'yugözden çıkardığı öğrenildi.
SİSTEMİN PARÇASI
Aykut Kocaman'ın sisteminde önemli bir yere sahip olan Josef'in gidişine bir kez daha izin verilmeyeceği öğrenildi.
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