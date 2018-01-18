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çim için ekim başladı

Stadı’nın zemini için çalışmalarına başlandı

Hibrit çim için ekim başladı
G.Saray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda zemin yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yapılacak çalışmaların ardından Sarı-Kırmızılı oyuncular iç saha maçlarını çimde oynayacak. Toplam uzunluğu 4 bin kilometreyi bulan 30 milyon ligin stat zeminine çakılma sürecinde sona yaklaşılırken çalışmaların 1 hafta içinde tamamlanması bekleniyor. G.Saray daha önce de Florya'da bu teknolojiye geçmişti.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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