Giresunspor kupada tarih yazdı

Giresunspor'dan tarihi zafer... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Süper Lig'in lideri Başakşehir'i evinde 3-1 yenen Yeşil-Beyazlılar, rakibine dün oynanan rövanş maçında 2-1 mağlup olsa da çeyrek finale çıkan taraf oldu. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Başakşehir, 13. dakikada Adebayor ile 1-0 öne geçti. Giresunspor, 24'te Aykut Demir'in kafa golüyle durumu 1-1'e getirdi. Başakşehir'de 34. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Kerim Frei atıldı.
MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU
10 kişi kalmasına rağmen pes etmeyen Başakşehir, 79'da Attamah ile durumu 2-1 yaptı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Giresunspor adını çeyrek finale yazdırdı. Yeşil-Beyazlı futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı.
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