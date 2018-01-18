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kupada tarih yazdı

TFF 1. Lig ekibi , 3-1’in rövanşında Süper Lig’in- li deri ’e 2-1 yenilse de tur atladı. Kupada çeyrek -fi nale yükselen Yeşil-Beyazlılar tarihi bir zafer elde etti

Giresunspor kupada tarih yazdı
Giresunspor'dan tarihi zafer... son 16 turu ilk maçında Süper Lig'in lideri Başakşehir'i evinde 3-1 yenen Yeşil-Beyazlılar, rakibine dün oynanan rövanş maçında 2-1 mağlup olsa da çeyrek finale çıkan taraf oldu. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan , 13. dakikada Adebayor ile 1-0 öne geçti. , 24'te Aykut Demir'in kafa golüyle durumu 1-1'e getirdi. Başakşehir'de 34. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Kerim Frei atıldı.

​MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU
10 kişi kalmasına rağmen pes etmeyen Başakşehir, 79'da Attamah ile durumu 2-1 yaptı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Giresunspor adını çeyrek finale yazdırdı. Yeşil-Beyazlı futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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