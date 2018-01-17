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'a kupa şoku

İlk maçta 1-0 yenildiği rakibi önünde Ömer Ali’nin golüyle geriye düşen 80’de Rodallega ile skoru eşitledi ama bu gol yetmedi...

Trabzona kupa şoku
Yılın ilk resmi maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan Trabzonspor büyük şok yaşadı... Bordo-Mavililer son 16 turu ilk maçında 1-0 yenildiği Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalınca kupaya veda etti. 13. dakikada Konyaspor atağında Vedat Bora pasını bomboş pozisyondaki Ömer Ali'ye çıkardı. Ama araya son anda kaleci Esteban girdi.

ÖMER ALİ HATAYI AFFETMEDİ
21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışında vuruşunu kaleci Serkan yumruklarıyla uzaklaştırdı. 24. dakikada Bourabia kafa ile topu Ömer Ali Şahiner'in önüne indirdi. Esteban'ın kaleden çıktığını gören Ömer Ali topu ağalarla buluşturdu: 0-1.

KALECİ SERKAN GEÇİT VERMEDİ
39. dakikada Yusuf Yazıcı'nın vuruşunu kaleci Serkan kornere çeldi. İlk yarı 1-0 sona erdi. 51. dakikada Uğur'un kafa vuruşunda Serkan golü önledi. Serkan 1 dakika sonra Abdülkadir'e de geçit vermedi.

RODELLEGA UMUTLANDIRDI AMA...
64. dakikada Vedat'ın kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 80. dakikada Rodallega'nın golüyle skora denge geldi: 1-1. 90. dakikada Rodallega'nın şutu yan ağlarda kalınca Konya çeyrek finale yükseldi.

SON VURUŞLARDA ÇOK ŞANSSIZDIK
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupada Konyaspor'a elendikleri maçın ardından, "Rakibin erken gelen golü dengemizi bozdu" dedi. Kupaya veda ettikleri için üzgün olduğunu belirten Çalımbay, "Maalesef son vuruşlarda çok şanssızdık. Ancak her şeye rağmen turu geçmeliydik. Burak'ın olmaması bizim için dezavantajdı" diye konuştu.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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